Akik megszegik a szigorú kijárási tilalmat, azokat a csendőrök megbotozzák és büntetésre is számíthatnak,így nem ok nélkül izgulnak ennyire párja családjáért.

A férjem már jó ideje folyamatosan figyeli az Indiából érkező híreket és sajnos van is oka az aggodalomra, hiszen ott is villámsebesen terjed a koronavírus"

kezdte Zsuzsa mesélni a Ripostnak.

„Krishan napi kapcsolatban van az édesapjával, a nővérével, és persze a barátaival is. Szerencsére mindenki jól van, de nincsenek könnyű helyzetben. Indiában szó szerint nem lehet kilépni az utcára és aki ezt megszegi, annak botozás jár. Meghatározták, hogy egy családtól ki az, aki hetente három alkalommal kimehet vásárolni, azt is csak szabott időben teheti meg, aggódom értük" - folytatta.

A műsorvezető továbbá arról is beszámolt miképpen telnek a mindennapjaik. Azt is hozzátette, mint ahogy írtuk ő is kiveszi a részét a "tanulásból."