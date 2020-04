A koronavírus-járvány miatt a legtöbben most a négy fal között töltjük a napjainkat. Arról már írtunk, hogy a rendszeres testmozgással nagyon sokat tehetsz most is az egészségedért, de tudnod kell, az sem mindegy, hogy miként táplálkozol ahhoz, hogy formában maradj. Mivel a korábbinál kevesebb program közül válogathatunk most, hajlamosak lehetünk a főétkezések között is eszegetni ezt-azt. A legjobb persze, ha ellenállunk a nassolási vágynak, de ha mindenképpen rágnánk valamit, igyekezzünk egészségesebb alapanyagok közül választani. Néhány tippet is adunk most ehhez.