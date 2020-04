A húsvéti dőzsölés alatt is érdemes szem előtt tartani, hogy nem a mennyiség, hanem a minőség a fontos. Amellett, hogy az év ezen időszakában sok sonkát és főtt tojást fogyasztunk, előtérbe kerülnek a kalácsok, sütemények és a nehéz, magas szénhidráttartalmú ropogtatnivalók is. Összeszedtünk 4 diétás húsvéti receptet, amit lelkiismeret-furdalás nélkül ehetsz az ünnepek alatt is.