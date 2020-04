Elvégre álmodozni csak szabad! Hogy milyen lesz, ha majd végre újra pánikolás nélkül ülhetünk bele abba a bizonyos forgószékbe. Nem most nem azt fogjuk mondani a fodrászunknak, hogy „fogalmam sincs" vagy „jaj, csak csinálj vele valamit"! Pontosan tudjuk majd, mit akarunk, mitől leszünk igazán trendi megjelenésűek.

Ahogyan a sminkeknél, úgy az idei évben, a hajunkkal kapcsolatban is a természetesség fog hódítani. Semmi túlkapás, semmi kilengés mind színek, mind pedig formavilág terén a konszolidált romantika lesz a leginkább jellemző. Ennek jegyében felejtsük el a mesterkélt, merev hullámokat, amelyek úgy trónolnak a fejünkön, mint a dugóhúzók. Helyette maradjunk a laza beachwave looknál, amely a nevéhez hűen pont olyan, mintha épp most mártóztunk volna meg a tengerben, majd a napon száradt volna kissé kócosra és természetes, lágy hullámosra a hajunk. S ha már a tengernél és napsütésnél tartunk, a hajunk színe is nyugodtan idézheti a vakációt, azaz kérjünk majd bátran a fodrászunktól, napszítta hatást keltő balayage festést, amely abban különbözik az ombretól, hogy míg utóbbi inkább trendin lenőtt hatást kelt, addig az előzőnél a sötét és világos tincsek egészen a fejtetőtől a hajvégig fokozatosan váltják egymást.

Az alapok után lássuk, mivel tehetjük változatossá majd a hajviseletünket a 2020-as év során

Sokan vannak, akik bár szeretik a hajukat hosszan, mégsem tudják tartósan elviselni, ha szabadon repkednek a tincseik. Ők azok, akik nap nap után azon törik a fejüket, milyen frizurát készítsenek maguknak reggel. De épp így áll tanácstalanul a tükör előtt a kisgyerekes anyuka és a sportolni induló üzletasszony is, amikor össze szeretné fogni a haját. Az utóbbi időben nagy népszerűségnek örvendett a fejtetőről aláhulló lófarok, a fonások, illetve a különféle méretű és bonyolultságú, de mindenképpen a fejbúbra biggyesztett kontyok. Az idei tavasz egy kis csavart visz ezekbe. A copfok kényelmesek és praktikusak, ám ha 2020-ban igazán divatosan akarod őket viselni, akkor most bizony – puritán módón - a tarkódon kell összefognod a tincseidet.Ugyanez vonatkozik a kontyokra is, tehát felejtsd el a búbolást és térj át az elegánsabb, nyakszirtre tűzött változatra. A fonás pedig annál jobb, minél lazább és minél kócosabb, hiszen ahogyan már említettem, a frizuráknál is fő a természetesség!

Nem úgy a kiegészítőknél, amelyek egy alap lófarkat is fel tudnak dobni. Ha már a fazonok terén a decensebb formavilág hódított teret ezen a tavaszon, ne féljünk a kiegészítők terén merész darabok után nyúlniJöhetnek a gyöngyös hajcsatok, színes szalagok, pántok, kendők és az elmaradhatatlan statementhajpántok, amelyek garantáltan feldobják a legkonszolidáltabb tarkókontyot is.