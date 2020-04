Elmesélte, hogy tinédzserként rengetegen csúfolták, és ő maga sem érezte magát szépnek. Ezen pedig a tökéletesre retusált címlaplányok sem segítettek. Ennek okán szépen lassan kialakult az önbizalomhiánya, ami miatt sokat szenvedett. Próbál ezen túljutni, és úgy érzi, már javuló tendenciát mutat, de szerelemféltése azóta sem múlik.

Folyamatos rettegésben éltem. Pontosan az én generációm volt az, aki először tapasztalta azt, hogy "címlaplányok". Régen is voltak modellek, Pataki Ági gyönyörű nő volt, de ő tényleg gyönyörű. A mostani modelleket sokkal inkább retusálják, és tökéletesre alkotják a címlapokon, ezáltal én is egy torzult képet kaptam, vagy láttam tizenhét éves koromban. Nem azt mondom, hogy nem akartam műszempillát, bennem is megfordult, hogy idomuljak az új szépségideálhoz, de ma már azt mondom, ez van: ha szeplős vagyok, szeplős vagyok. Szeretem a szeplőimet.