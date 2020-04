Hetek óta dúl a „maradjotthon", hetek óta nem lehet találkozni se családdal, se barátokkal, de még a munkakerülés is megengedett. Utóbbi persze csak átvitt értelemben, mert dolgozni kell, a számokat hozni kell, de hogyan, ha a fejemen ugrál a kutya, a gyerek, a férj/feleség, ha főznöm kell magamra, holott sosem főztem, s ez most kiborít, ráadásul Mariska, a bejárónő helyet is nekem kell takarítanom, mosnom, teregetnem. Ezt nem lehet kibírni!