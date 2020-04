A megható bejegyzésében kifejtette, sokáig várt az áldott állapotra, valamint elárulta, hogy volt, amikor már szinte lemondott az anyaságról.Tudja, hogy nem lesz könnyű időszak, de boldog, hiszen most végre neki is elérkezett az ideje.

Hát itt vagy! Jó sokáig vártam rád, néha már arra gondoltam, talán nem is jössz soha. És most mégis itt vagy, engem választottál, és a világ egyik legboldogabb emberévé tettél. Még úgy is, hogy tudom, nem lesz könnyű nekünk, kettőnknek. De nagyon várlak! Sokszor elképzeltem már a mosolyodat, a csilingelő kacajt, ahogyan rám nevetsz, a hurkás kis testedet, amit biztosan szét fogok puszilgatni, a bőröd illatát. Megmutatok neked mindent, amit ismerek, együtt fedezzük fel az ismeretlent, megtanítom, amit tudok, és majd te is tanítasz engem. Köszönöm, hogy vagy nekem! Leírhatatlan, amit érzek"