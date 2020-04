Kozsó nem tétlenkedett húsvétkor, az elengedhetetlen tojásos finomságától te is padlót fogsz majd.

"Kicsi én", akár ez is lehetne a címe annak a képnek, amin Kozsó azzal a töltött tojással pózol együtt, amit önmagáról mintázott. Igen, az ott a már-már legendássá vált hajtincs, ami még most is Kozsóhoz tartozik, bár már nem viseli.

Tincses töltött tojás...és nyulacska " lánc" sonka! Yeah! Megcsináltam! Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok Mindenkinek! - írta a képhez.

Tény, hogy ez a mennyiségű humor és jókedv, ezekben az időkben most nagyon jól esik. Köszönjük Kozsó!