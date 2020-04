A fiatal énekesnő nagyon ügyel arra, hogy mindig olyan ruhákban járjon, melyek nem mutatják alakját, mivel azt vallja, hogy nem a külső határozza meg az embert. Most azonban nagy hibát vétett.

Billie Eilish Hawaiin pihent, amiről képeket és minivideókat is megosztott közösségi oldalán. A hibát ott követte el, hogy többen is fürdőruhában látható. Az még a bő pólókon is szembetűnő volt, hogy a fiatal énekesnő melle nagyobb az átlagnál, a mostani posztja miatt azonban már egyáltalán nem kell a fantáziára bízni, hogy Billie bizony igazi nő.

Lapozz: