Berki Krisztián kerek-perec bevallotta: bizony ő most is pontosan tudja, mivel lehet nagyobb pénzeket szakítani. Futárkodással.

Berki Krisztián nem meglepő módon most sem az aggodalmaskodók táborát erősíti, sokkal inkább azon gondolkodik, hogyan jöhetne ki a lehető legjobban ebből a járvány helyzetből. Persze hozzá tette, nem anyagi okok motiválják, sokkal inkább csak nem akar unatkozni a házi karanténban. És el is határozta, hogyha megunja az otthoni létet, elmegy futárkodni:

"Amellett, hogy összességében nagyon nehéz helyzetet teremtett a koronavírus-világjárvány, rengeteg lehetőség is rejlik benne azok számára, akik komplexebben látják az üzleti világot. Maradjunk annyiban, hogy a kamu szakik és seftelgetős, farvízen evezős "üzletemberek" most kihullanak és el is tűnnek a balfenéken. Ez pedig jót fog tenni később a gazdaságnak. Engem például nem roppant meg a jelen helyzet, és már arra is van tervem, hogyan csináljak pénzt, ha nagyon unnám a karantént. Egyszerűen elmegyek futárnak, mert abban az ágazatban most csak az igazán bátrak dolgoznak, és ők bizony nincsenek sokan. Annyi munka van, hogy lazán meg lehet keresni havi egymilliót is, hát miért hagynám ott ezt az összeget? Jó lesz fagyira, vagy erre-arra" - mesélte vidáman a Ripostnak.

De szerencsére nem kell attól tartania, hogy a családja elől a munkába kéne menekülnie. Krisztián ugyanis kifejezetten jól érzi magát otthon Mazsival és Natival is.

"Mazsi és köztem tökéletes az összhang, szóval élvezzük egymás társaságát, ahogy eddig is. Annak pedig kifejezetten örülök, hogy Nati sokkal többet van velünk, mint korábban"