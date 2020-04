A koronavírus-járvány sem akadályozhat meg minket abban, hogy egészségesek és fittek maradjunk. Most nem kell és nem is lehet drága kondibérletre és személyi edzőre költeni, de szerencsére otthon is számtalan lehetőségünk van a mozgásra. Cikkünkben a legjobb Youtube-csatornák közül gyűjtöttünk össze néhányat az otthoni edzéshez.

5. MadFit

Te is imádsz a kedvenc zenéidre edzeni, ugye? Akkor most megtaláltad a tökéletes Youtube csatornát, ugyanis Maddie Lymburner a legnagyobb slágerekre készít edzéseket. A videói többnyire 10-30 perces szuperintenzív edzések, ennyi időd még neked is biztosan akad egy-egy fárasztó munkanap után. Maddie alcsatornáján pedig szuper vegán recepteket is találsz!

4. Pamela Reif

Pamela egy álomtestű 23 éves német lány, aki viszonylag rövid, de annál keményebb és hatékonyabb edzős videókat tölt fel. Annak ajánlom elsősorban, aki szuper alakformáló videókat keres, és nem szereti, ha sokat csacsognak az edzés alatt. A gyönyörű fitneszgurut egyébként több mint ötmillióan követik az Instagramon, ott is érdemes csekkolni.

3. POPSUGAR Fitness

Aki hosszabb, és gyilkosabb edzésekre vágyik, annak a POPSUGAR Fitness videói lesznek a befutók. Akinek pedig szüksége van mozgás közben egy kis plusz biztatásra, annak a lehető legjobb választás. A csatorna változatos edzéseket tölt fel, a legnépszerűbb a táncolós kardió, a kickbox és a zumba, melyek többnyire 30-60 percesek.

2. Blogilates

Piláteszrajongók figyelem! Blogilates edzései minden porcikádat átmozgatják, és közben a fölös kilóktól is megszabadulsz. Cassy Ho edzései szuperhatékonyak, a legnépszerűbb videói között megtalálhatóak a popsi, derék, comb, has és kar edzései.

1. Yoga with Adriene

Levezetésképpen pedig egy fantasztikus jógás csatorna, ami nem más, mint a Yoga with Adriene. Adriene a közel hétmilliós követőtáborával az egyik legnépszerűbb jógaguru Youtube-on, és nem véletlen. Itt mindenki megtalálja a számára tökéletes videót, ugyanis a kezdő jógától, a gerinc, flow és csakra jógán át, a stresszoldó meditációig minden fellelhető a csatornán. Adriene gyakran tölt fel 30 napos jóga kihívásokat, melyek elvégzése után az ember szinte újjászületik.