Bay Éva férje nagy teljesítménynek tartja, hogy párja ilyen sokat fogyott, de azt is, hogy ő azóta elviseli. Évának ugyanis ennek köszönhetően rengeteg az energiája. Azóta zsizseg mindenen, rengeteg energiája van, hamarabb ott terem mindenhol, semmit nem hagy nekem megoldani. Mindig azt mondogatta Éva, hogy milyen jó lenne, ha akkora férje lenne, mint Bud Spencer, mert akkor plusz kilókkal is vékonynak tűnne, de ez nem jött be neki. Én a 70-es évek óta ugyanannyi kiló vagyok, és a sportnak köszönhetően izmos a testalkatom... De nekem Éva mindenhogy tetszett, akkor is, mikor ducibb volt! Persze nagyon tetszik, hogy újra olyan az alakja, mint amilyen 40 éves korában" - meséli László.

Éva elárulta, férje azóta folyamatosan dicséri, és bókol neki, de tulajdonképpen köztük mindig is megvolt a kémia. Az együtt töltött 37 év alatt sosem veszekedtek, szeretetben élnek azóta. Persze voltak nehéz időszakok az életükben, például amikor a tévés egyedül maradt újszülött fiával, mert Laci egy hónapra külföldre ment dolgozni. Viszont azt mondja, a humor elengedhetetlen, minden nap nevetnek valamin. Ez most különösen fontos.

„Mióta nyugdíjasok vagyunk, még többet vagyunk együtt, most pedig a karantén miatt tényleg minden percet egymással töltünk. Hazugság lenne azt állítani, hogy néha nem megyünk egymás agyára, de igazából nagyon jól bírjuk. Laci minden délelőtt leszökik a házunk aljában kialakított edzőhelyre, de nincs szerencséje, mert oda is utánamegyek. Én tornázom, szobabiciklizem, és teszek róla, nehogy unatkozzon"