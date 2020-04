Nicole Scherzinger is otthoni karanténban próbálja átvészelni a világjárványt, így sokkal több ideje jut a családjára, edzésre és a bohóckodásra, amiket meg is oszt rajongóival.

Nem olyan régen pedig egy képet is posztolt, ami még ősszel a bandája, a The Pussycat Dolls legújabb turnéjához készült. A legendás popcsapat visszatérésének pedig nagyon örültek a rajongók.

Az énekesnő azonban most arra is felhívta a figyelmet, hogy a Pussycat Dolls Instagram-oldalát is kövessék, hisz számtalan vicces tartalommal készülnek.