A két színész évek óta igazi jó haverok, sokat szivatják egymást, nem csak maguk között, de a másik közösségi oldalán is akár. A The Daily Beast-nek adott interjúban Jackmant kérdezték a híres barátságról, ahol először azt mondta nem is igazán emlékszik hogyan kezdődött a kapcsolatuk, hisz olyan régen volt.

Ám később eszébe jutott, honnan is eredeztethető a jó viszony: onnantól amikor 2008-ban Reynolds elvette Scarlett Johanssont.