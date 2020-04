A nagy felelősség nagy erőfeszítéssel jár és a nagy erőfeszítés nagy felelősséggel.Most mindannyiunknak nagy a felelőssége és nem kényelmes a helyzete egyikünknek sem. Most nem mutogathatunk senkire. Senkire! Egy olyan szituban vagyunk, amely miattunk, mindannyiunk miatt alakult így. Mert felelőtlenek voltunk. Részletezzem? Most van lehetőségünk ezen változtatni. Nem csak pár hétre, hónapra. Örökre! Ha ezeket a heteket jól használjuk, nem csak túléljük, de olyan új szokások alakulthatnak és válhatnak a mindennapjaink részévé, amellyel valóban felelősségteljes életet élhetünk a jövőben. Amellyel felelősségre taníthatjuk a gyermekeinket. Hogy legyen jövőjük. Hogy jusson az unokáinknak is valami abból, amelyben eddig részünk volt. Közhelyes vagyok? Lehet. De eddig ezek üres szavaknak tűntek. Mert nem tapasztaltuk meg a lemondást. Túl gyorsan és túl nagyot "fejlődtünk". Csak lelkileg maradtunk le. De lelkileg nagyon. Most tisztázni kell magunkkal dolgokat. A mit- miért kérdése sosem volt aktuálisabb!? Neked mi volt eddig hétköznapi amiről kiderült nem is hiányzik annyira? Mi az amiről sosem mondanál le, de most le kell? - írta Görög Zita.