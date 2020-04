Természetes, hogy ha otthon vagy, a lehető legkényelmesebb ruhákat kapod magadra, sokszor az sem zavar, ha kicsit kinyúlt, lyukas, esetleg egy hatalmas folt éktelenkedik rajta. De hétvégen talán az is előfordult, hogy ki sem bújtál a pizsamádból. Most viszont, hogy állandóan otthon vagyunk, nem biztos, hogy jó ötlet hetekig viseltes ruhákban tengetni a mindennapjainkat, mert így egyre jobban elhanyagolod magad. Ha trendi, de kényelmes szettekbe öltözöl, jobb lesz a közérzeted is, ráadásul a párod is biztosan díjazni fogja.

Amennyiben úgy érezed, nem találsz a szekrényedben ilyen darabokat, érdemes lehet rendelned, hiszen ezeket később is hordhatod majd az utcára is.

Íme néhány tipp, hogy mire is lehet szükséged!



Trendi melegítő

A tréningruhára korábban nem fektettünk túl nagy hangsúlyt, hiszen otthoni vagy kirándulós viselet volt. Az utóbbi években azonban nagyon trendi lett a melegítő, és számtalan divatos verzió közül válogathatunk. Ráadásul mivel már egyenesen menőnek számít, egyre több helyre felveheted, így a karantén után is hasznos lehet egy stílusos szett.

Mesefigurás póló

Mindenkinek van egy kedvenc mesefigurája. Ha eddig nem merted bevállalni, hogy Mickey egeres vagy kis hableányos pólóban merészkedj az utcára, de imádnál egy ilyen darabot, akkor most mindenképp szerezd be otthonra. De akár egy vicces feliratos darab is feldobhatja a napodat. Lehet hogy, annyira megszereted az új szerzeményt, hogy ezentúl majd ebben fogsz járni mindenhová.

Puha, meleg pulcsi

Ugyan az idő egyre enyhébb, de még jól jöhet egy meleg pulcsi, például ha a kertben dolgozol. Egy pihe puha darabba mindig jó érzés belebújni, és télen is ki tudod majd használni.

Kertésznadrág

Talán most nem éli virágkorát a kertésznadrág, de ha Te imádod ezt a darabot, otthon bátran előveheted, felülre bármit húzhatsz hozzá: pólót, pulóvert vagy akár trikót.

Bő ruha leggingsszel

Ha szeretnél végre valami nőiesebb darabba bújni, válassz egy pamut vagy más kényelmes anyagból készült bővebb ruhát, amihez passzol egy mintás leggings.

Farmer

Lehet, hogy már unod, a klasszikus otthoni viseleteket, kapj fel egy farmert! Válassz egy boyfirend stílusú darabot, ami bővebb, lazább fazon, tehát kényelmes is lesz. Kombináld kedvenc pólóddal, és máris olyan, mintha készülnél valahová.