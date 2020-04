A sztárpárt ritkán kapják lencsevégre amióta Los Angelesben tartózkodnak, most azonban egy videó is készült róluk. Harry és Meghan két napot is önkénteskedtek a héten az Angel Food Project nevű nonprofit szervezetnél, ahol ételt főznek és szállítanak a rászoruló embereknek - írja a Daily Mail.



Az alapítvány igazgatója, Richard Ayoub elmesélte milyen volt a hercegi párral találkozni.

"Az első kérdésem az volt hozzájuk, hogyan mutassam be őket a többieknek? Hercegnek és hercegnének? Erre ők szinte azonnal rávágták: "Nem, csak Harrynek és Meghannak!" – mesélte Richard a Hollywood Life-nak