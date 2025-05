Így néznének ki a brit királyi család tagjai hollywoodi sztárokként: hihetetlen a különbség - GALÉRIA

Képzeld el Katalin hercegnét hollywoodi dívaként, Vilmos herceget pedig sármos filmsztárként a vörös szőnyegen! Az AI segítségével most megmutatjuk, hogyan festenének a brit királyi család tagjai, ha nem a Buckingham-palotában, hanem Hollywoodban tündökölnének. Nézd végig a galériánkat, hogy milyen képeket alkotott a mesterséges intelligencia a királyi család legnépszerűbb tagjairól, ha a hollywoodi sztárok bőrébe bújnának.

Nézd meg, milyen lenne a brit királyi család Hollywoodban az AI szerint.

Forrás: Getty Images/Chris Jackson

Így festenének a brit királyi család tagjai Hollywoodban az AI szerint

A brit királyi család mindig is a kifinomult elegancia szinonimája volt, de most teljesen más szerepben láthatjuk őket. A neten hemzsegnek a vicces AI képek, amelyeken mindig jókat lehet kacagni, mi pedig most elképzeltük, milyen lenne, ha a palota lakói hollywoodi hírességekké változnának. Megkértük a mesterséges intelligenciát, hogy alakítsa át a királyi család tagjait vörös szőnyeges sztárokká. Az eredmény egyszerre meghökkentő és szórakoztató.

Kattintsd végig galériánkat és nézd meg, hogyan festenének a világ legismertebb uralkodói családjának tagjai, ha éppen az Oscar-díjra hajtanának!

Kattints a képre a galériánkért!