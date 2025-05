Hogy hogyan néznének ki Károly király és Kamilla királyné közös gyerekei, nehéz elképzelni, még akkor is, ha fiatalkori fotókat nézeget róluk az ember. Ám a mesterséges intelligencia „szeme” többet lát — létre is hozott két fotót: az egyik azt mutatja, hogy nézne ki most Károly és Kamilla fia, a másik pedig azt, hogy nézne ki a közös lányuk.

A mesterséges intelligencia megmutatja, hogy nézne ki Károly király és Kamilla fia és lánya

Forrás: AFP

Az AI szerint így néznének ki Károly király és Kamilla gyerekei, a „szüleik” arcvonásai alapján

Bár az utóbbi időben talán túl sok olyan mesterséges intelligencia generálta, élethű fotó jelent meg hírességekről, amelyről nagyon nehéz megmondani, hogy valódi, vagy sem. De van, amikor nyilvánvaló a helyzet, mint Károly és Kamilla gyerekeinek a fotóinál, hiszen köztudott, hogy a brit uralkodópárnak nincs közös gyereke. Pedig hányszor, hányan elgondolkodtak már — ők egészen biztosan —, hogy néznének ki a királyi pár közös gyerekei.

Nos, senkinek nem kell tovább képzelődnie, mutatjuk, az AI szerint milyen lenne Károly király és Kamilla közös fia és lánya.

Íme, Károly és Kamilla fia az AI elképzelése alapján:

Károly király és Kamilla királyné fia az AI szerint

A brit uralkodónak és feleségének így mutatna a lánya az AI szerint.

Károly király és Kamilla királyné lánya az AI szerint

Mit gondolsz? Te is így képzeled el őket?