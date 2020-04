Akik aktívan jártak edzőterembe, most áttértek az otthoni edzésre, hiszen a járvány ideje alatt is fontos a testmozgás, testi és lelki egészségünk érdekében egyaránt. Csakhogy a lakásban természetesen változtatnunk kell az eddig bevett sportolási szokásainkon, hiszen nem állnak rendelkezésünkre olyan eszközök, mint a konditeremben. De ne aggódj, mert számos megoldás közül választhatsz, legyen szó súlyzós vagy saját testsúlyos edzésről, zsírégetésről vagy izomnövelésről. Néhány egyszerű eszközzel otthon is jelentős eredményt érhetsz el! Válaszd ki a neked megfelelőt vagy kombináld őket! Mielőtt nekifognál, tájékozódj a helyes használatukról szakemberektől!