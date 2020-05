Az igazság az, nem kötelező, hogy a tükörbe nézve fel se ismerje magát az ember lánya, mindenkinek a maga felelőssége, hogy a karantén alatt is viszonylag jól nézzen ki – ha van rá igénye -, ebben pedig sokat segíthet egy kényelmes, egyszerűen elkészíthető és egyben csinos frizura, amely még a trendeket is követi.



Fonás

A fonatok idén is nagyon divatosak, ám mivel kevesen látják majd az otthoni frizurát, így az előnye sokkal inkább a praktikussága, mintsem az, hogy trendi. Kezdőknek elsősorban a hagyományos fonás vagy a francia változat ajánlott, ezek ugyanis egyszerűek és gyorsan megtanulhatóak. Lehet, hogy az elején még kicsit macerásnak tűnik elkészíteni, de nincs is jobb idő a gyakorlásra, mint a karantén, hogy mire véget ér a járvány, már profi módon menjen a frizurakészítésnek ez a módja is. A fonás egyébként egy nagyon jól variálható alap, amiből remek, egyszerű és bonyolultabb hajköltemények is születhetnek. Például elkezdődik a fejtetőn, de csak a fül vonaláig tart a fonás, ott pedig - egybefogva a maradék hajat - copffá alakul. Vagy a két fül mellett egy–egy vékonyka csík indul a fej hátsó része felé fonatként, amiket egy csattal lehet összefogni a tarkónál. A variációk tárháza kimeríthetetlen, s ha már tökéletes az alap, akkor lehet cifrázni is, jöhet a halszálka, a holland vagy a nyakszirttől induló fordított fonat is.



Konty

A konty tipikusan az otthonkafrizurák közé tartozik. Praktikussága vitathatatlan, hiszen egyetlen hajgumival a fejtetőre búbolható és máris nem lógnak a szembe, az arcba a kósza tincsek, ráadásul akkor is ez a mentsvár, ha már meg kellett volna mosni a hajat, de nem volt rá idő vagy energia az este. A „fürdőskontynál" azonban sokkal szofisztikáltabb változatok is léteznek, amelyek ráadásul nem úgy néznek ki, mintha egy madár rakott volna fészket az ember fején. A kontyok idén egyébként a tarkóra tűzve a legdivatosabbak, bár sokaknak inkább a fejtetőre biggyesztett változatok állnak jól. A szép konty elkészítéséhez nem kell fodrásznak lenni, de jó, ha van otthon egy hajfánk és néhány hajtű vagy hullámcsat, ugyanis ezekkel a legegyszerűbb elkészíteni ezt a típusú frizurát. Lehet szorosan feltekert vagy bohóhásan kusza mindenhogyan elragadó, főleg ha fonattal, nagyobb méretű csattal vagy szalaggal díszítik. Ha pedig már a fonás is remekül megy, akkor érdemes a hajat a tarkótól kezdődően befonni, majd a fejtetőn kontyot készíteni hajfánk segítségével, így egy frizurában jelenhet meg a két legdivatosabb otthoni hajviselet.



Lófarok

A copf egyszerű és nagyszerű, nem igényel semmilyen szakértelmet, kézügyességet vagy különleges eszközt, mégis igazán nőies megjelenést lehet varázsolni vele. Előnye a variálhatósága, s bár a 2020-as évben – akárcsak a konty – ez a frizura is a tarkón a legdivatosabb, kísérletezni azért szabad, hiszen már azzal is különféle hatásokat lehet elérni, hogy milyen magasságban vannak összefogva a tincsek. A fejtetőn kacér, fülmagasságban sportos, míg a nyakszirten decens megjelenést kölcsönöz viselőjének. Ráadásul lehet csűrni-csavarni, kissé oldalt összefogni és a vállon nyugtatni, színes szalagokkal és csatokkal feldobni, kendővel színessé tenni vagy fonással megbolondítani.

A karantén remek időszak a különféle hajviseletek próbálgatására és arra, hogy begyakoroljuk az új kedvenc nőies vagy épp vagány frizurák elkészítését. Hajrá!