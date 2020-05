Amint itt a jó idő mindenki a friss levegőre vágyik. Néha az is igazi feltöltődést nyújthat, ha csak az erkélyre ülsz ki élvezni a napsütést és a tavaszi szellőt. Pláne ha növényekkel és hangulatos bútorokkal rendezted be a balkont. Az sem baj, ha egészen icipici erkélyed van, mert néhány trükkel ez lehet a kedvenc részed a lakásban. Mutatjuk, hogyan!

Burkolat

A teraszod burkolata lehet fa, kő, csempe vagy műanyag, ezeket feldobhatod egy szőnyeggel is. Viszont ha igazán természetközeli élményre vágysz, akkor akár műfűvel vagy apró kövekkel is boríthatod, így tényleg egy valódi kis kertet varázsolhatsz belőle.

Korlát

Elképzelhető, hogy zavar, hogy belátnak a kis kuckódba, de ne aggódj több lehetőség is van arra, hogy elbújj a kíváncsi szemek elől. A korlátra lehet kapni külön erre a célra szolgáló anyagot, ezzel az egész terasz színvilágát és hangulatát is meghatározhatod. Ha a természetes megoldások híve vagy, ez lehet egy nádroló, vagy akár borostyánnal is befuttathatod.

Bútor

A lehetőségek tárháza végtelen, rajtad áll, hogy mit szeretnél: puha párnákon heverészve olvasgatni, kis asztal mellett kávét szürcsölni, napsütésben ebédelni? Törekedj a praktikumra a bútorok kiválasztásánál, lehetőleg összecsukható, lenyitható verziókat válassz. Ne akarj, túl sok mindent összezsúfolni egy kis helyen. Legyen egy ülőalkalmatosság és egy asztal, ha van hozzá elég helyed. A hangulatot pedig majd a kiegészítőkkel megteremted.

Növények

Ne csak a muskátlira gondolj, ha díszíteni szeretnéd a balkonod! Sokféle növény közül válogathatsz, melyek jól bírják a napot, és mesésen fognak festeni az erkélyeden. Ilyen például a hibiszkusz, a fukszia, a leander, a petúnia, a balkon aranya, a levendula és még sok más. De érdemes örökzöld növényeket is beválogatni, hogy egész évben hangulatos legyen az erkélyed. Aggathatod a korlátra, rakhatod az asztalra, polcra, földre vagy rácsos falat is beszerezhetsz külön erre a célra. A csüngő, kúszó-, futónövények pedig még inkább feldobják a kis zugot. Arra viszont figyelj, hogy hiába bírják jól a meleget a növényeid, a megfelelő vízszükségletükről mindig gondoskodj, akkor is ha elutazol!

Kiegészítők

Engedd szabadjára a fantáziád, és álmodd meg, milyen hangulatra vágysz. Érdemes figyelembe venni a virágaid színét a kiegészítők kiválasztásához. Ha sok színes növényt választottál, akkor lehetőleg egyszínű, letisztult legyen a dekoráció. Jöhetnek a párnák, takarók, szőnyegek, apró kis dísztárgyak, mécsesek. A világítás különösen fel tudja dobni a nyári estéket. Nem kell nagy fénytechnikára gondolni, szolár vagy led lámpákkal, lampionokkal kiválóan megoldható a mesés hangulat.