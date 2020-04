A rapper meglehetősen nehéz időszakot tudhat maga mögött, a rajongói is egyre jobban aggódnak érte.

Ganxsa Zolee teljesen összetört, ugyanis nemrég elvesztette édesapját, és élete szerelme is szakított vele. A kétségbeesett rapper elárasztotta az instagram-oldalát az exbarátnője fotóival, és ezzel nem csak a barátai, hanem a rajongói aggodalmát is kiváltotta. Azóta törölte a fotókat, de a volt szerelmét továbbra is támadja pár követője. Zoli így reagált az egyik kommentre:

„Nórit ne bántsd, nagyon szépen megkérlek. Tartsd tiszteletben, amit érzek iránta. Megérdemli"