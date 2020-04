Novák Zalán egy héttel ezelőtt került kórházba, ugyanis elkapta a dengue-lázat, akár csak Tóth Dávid. A Kihívók sztárja bevallotta, hogy időnként elég rosszul viselte a betegségét: nem csak fizikailag volt megterhelő, hanem lelkileg is. Szerencsére azonban már véget értek a kórházi megpróbáltatások, és mától újra a Kihívók csapatát erősíti.

"A combsérülésem után nagyon rosszkor jött ez a betegség, újabb egy hetet voltam távol a csapattól, a versenytől. Fogytam 6-7 kilót, és nem titok, sokat kivett belőlem a betegség mentálisan is, amit persze a Bajnokok előtt nem mutattam. Az biztos, hogy ugyanolyan hittel és szívvel megyek a pályán, és bízom benne, az erőm is hamarosan visszatér teljesen. Sok dolgon átmentem az utóbbi időben, de amíg tudok, küzdök, hogy ott állhassak a legvégén is" - írta meg a Ripost.