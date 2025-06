Munkahelyi voodoo baba: stresszoldás vagy szimbolikus bosszú?

A vudu vagy voodoo baba sokáig a titokzatos mágia és rontás eszközének számított, de a nyugati világ most teljesen új szerepet szán neki. Az Amazonon és más webshopokban egyre népszerűbbek azok a játékos, feliratozott babák, amelyek nem ártani akarnak, csak segítenek levezetni a napi frusztrációt. Egy kis „boss”, „teacher” vagy „ex” felirat – és máris szimbolikusan megbüntethetjük azt, aki aznap felhúzott minket.

Ha kivagy az exedre, jöhet egy voodoo baba?

Forrás: Shutterstock

Stresszoldásra voodoo baba – Tudományosan bizonyítva?

Bármennyire is viccesnek tűnik, komoly kutatás támasztja alá ezeknek a babáknak a hatékonyságát. A The Leadership Quarterly folyóiratban megjelent kanadai és amerikai tanulmány szerint azoknál a munkavállalóknál, akik megszurkálhattak egy virtuális voodoo babát, érezhető stresszcsökkenést tapasztaltak. Az egyik kutatás 195 teljes munkaidőben dolgozó felnőtt megkérdezésével zajlott az Egyesült Államokban és Kanadában, a másik pedig 150 üzleti iskolás hallgató bevonásával a waterlooi (Ontario) Wilfrid Laurier Egyetemen. Mindkettő azt vizsgálta, hogy a bántalmazó felettessel szembeni szimbolikus megtorlás helyreállítja-e az igazságérzetet. A válasz pedig egyértelműen igen.

A kísérlet során a résztvevőknek fel kellett idézniük egy igazságtalan munkahelyi szituációt, majd egy online programban egy percig szurkálhatták, égethették a főnökük monogramjával ellátott babát. Az eredmény? Akik ennek köszönhetően tudtak reagálni a sérelmekre, nagyobb megkönnyebbülést éreztek, mint azok, akik semmit sem tehettek.

A kutatók szerint az ilyen szimbolikus bosszú - amely hasonló elven működik, mint egy, a főnök arcával díszített darts tábla - segíthet helyreállítani az igazságérzetet anélkül, hogy a munkavállalók tényleges kárt okoznának. Fontos azonban, hogy a voodoo baba használatával a kutatók senkit sem bátorítanak agresszív viselkedésre, ez csupán egy látszólag ártalmatlan, pszichológiai feszültséglevezetés.

Humorral fűszerezett dühkezelés

A nyugati piacokon kapható voodoo baba variációk nem félelmetesek vagy sötétek - és még véletlenül sem kell hozzájuk a másik féltől hajszálat csenni -, sokkal inkább ironikusak. Egy „boss” babán például olyan feliratok szerepelhetnek, mint a „szabadságkérés jóváhagyása” - vagy a „megbeszélés lemondása".