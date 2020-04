Majkáék is megérzik ám, hogy koronavírus-járvány van: a híres zenésznek rengeteg koncertet kell lemondani, arról nem is beszélve, hogy az esküvőjük időpontja is veszélybe került. Persze még így is szerencsések, hogy nagyobb lemondásokkal nem kell szembenézniük.

A sztárapuka jól viseli a bezártságot, nemrég egy videóban mutatta meg, hogyan edz, most pedig egy közös családi képet töltött fel, ami az ágyban készült. A sztárpárnak és gyermekeiknek csupán a szemük látszik, a testük többi részét hatalmas takaró fedi.

A fotó közel 40.000 lájkot kapott és rengeteg komment is érkezett. A legtöbben azt írják, mennyire cuki család az övék, csupa szépet és jót kívánnak nekik a rajongók.