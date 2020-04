Ahogy azt már korábban megírtuk, Majka és a családja nagyon komolyan veszik a koronavírussal kapcsolatos intézkedéseket. Pedig nyilván, ebben a csodás tavaszi időben ők is szívesen kimennének a szabadba, de helyette inkább otthon próbálják eltölteni az időt.

Nemrég Majka a közösségi oldalán fakadt ki, mert ő is azt tapasztalta, hogy nagyon sok ember még mindig nem érzi a probléma súlyát, és kijárkál, csoportosul más emberekkel. Azóta már több élő bejelentkezést is tartott, illetve kiállt amellett, hogy miért érdemes otthon maradni, most pedig azt is megmutatta, hogyan lehet ezt megvalósítani.

Például azzal, hogy otthon végezzük a napi edzést. A kétgyermekes édesapa az Instagram oldalán tett közzé egy videót, amelyben teljes erőbedobással fut a futópadon. Szerinte így lehet magunkat leginkább formában tartani.