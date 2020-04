Kulcsár Edina és párja néhány nappal ezelőtt tudatták a hírt, hogy megszületett második közös gyermekük, Nina. Edina később elárulta, bár még nincs a toppon, boldogságuk határtalan. Most pedig arról számolt be, hogy újszülött kislányukkal már haza is térhettek otthonukba.

"Végre itthon! Most döbbentem csak rá, hogy mekkora kisfiam van. Persze tudom, hogy még ő is picike, de Nina mellett, óriásinak tűnik. Medi nagyon várt már minket és egyelőre minden úgy alakul, ahogy én azt terveztem" - írta Edina.