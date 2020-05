Kihasználnád a sok szabadidődet, és nekivágnál a régóta halogatott nyelvtanuláshoz? Most, hogy otthon vagy továbbfejleszted a már meglévő tudásod vagy egy teljesen új nyelvbe is belevághatsz. Noha otthonról is vehetsz egy tanártól órákat vagy csatlakozhatsz egy online kurzushoz, de számtalan lehetőség van, hogy egyedül vágj bele a tanulásba. Íme néhány hasznos tanács hozzá!

Akarj tanulni!

Komolyan határozd el magadban, hogy el akarsz jutni egy bizonyos szintre, és ez a cél lebegjen előtted. Ne csak hébe-hóba nyúlj a nyelvhez, amikor éppen van időd, mert akkor nem fogsz sokat haladni. Gondold át, mi mindent kezdhetsz az új tudással, előrelépés lehet a karrieredben, kinyílik előtted a világ, ismerkedhetsz külföldiekkel, az utazásokat megkönnyíti. Ezek motivációk lehetnek a tanuláshoz.

Vigyél bele rendszert!

Fontos, hogy kialakíts egy tervet, hogy heti vagy napi szinten mennyi időt szánsz a nyelvtanulásra, és ehhez mindenképp tartsd magad. Érdemes figyelembe venni, hogy mikor vagy aktív. Ha éjjeli bagoly vagy, akkor estére tedd a napi teendők utánra, de ha reggel fog igazán az agyad, akkor kelj fel hamarabb, hogy munka előtt kicsit tanulhass. Ilyenkor ne foglalkozz mással, halkítsd le a telefonod, és száz százalékban a nyelvre koncentrálj.

Mivel tanulj?

Különböző weboldalakon is találsz online nyelvleckéket, de a legtöbben manapság az otthoni nyelvtanuláshoz valamilyen applikációt választanak. Ez azért is hasznos, mert a telefonod mindig nálad van, így bárhol gyakorolhatsz a későbbiekben is, például utazás közben. Annak megfelelően válaszd ki az applikációt, hogy mi a célod: szókincs bővítése, nyelvtan elsajátítása, teljesen elölről kezdeni egy nyelvet, vagy inkább a beszédet fejlesztenéd?

A Duolingo például alkalmas a nyelvtan gyakorlására, fordításra, szótanulásra, de még a helyes kiejtésben is segít. Ez manapság nagyon népszerű applikáció.

A Memrise célja a szókincs bővítése, ráadásul kifejezetten kreatív módon segít az agyadba vésni a szavakat.

Szórakoztatva tanítja a nyelvet a FluentU, ugyanis több ezer videót érhetsz el: reklámokkal, videoklipekkel, talk show-kkal veri a fejedbe a szavakat. Ráadásul kvízjátékkal tudod ellenőrizni, mennyire ragadt meg.

A Rosetta Stone nem használ közvetítő nyelvet, a szavak jelentését képekkel, videókkal illusztrálja, tehát magolás helyett inkább észrevétlenül megragadnak a szavak.

A Busuu nagy előnye, hogy a nyelvtan és a szótanulás mellett élő beszélgetést indíthatsz nem csak tanárokkal, de felhasználókkal is.

Így gyakorolj!

Az applikációk jó alapot adhatnak a nyel elmélyítésére, a szavak és a nyelvtan elsajátításra, de a megszerezett tudást jó, ha a gyakorlatban is alkalmazod, ismétled, így rögzül igazán.

Nézz a választott nyelven filmeket, sorozatokat magyar felirattal. Ha már haladó vagy, akkor nézd az eredeti nyelven, eredeti felirattal. De azzal is tudsz tanulni, ha magyarul nézed a filmet, idegen nyelvű felirattal.

Keress beszélgetőpartnert! Hiába érzed úgy, hogy van egy alap szókincsed, és a nyelvtant is kened-vágod, de elő beszédben nem biztos, hogy úgy fog menni, ahogy szeretnéd, ha nem gyakorolod. Ne ijedj meg, nem baj, ha hibázol, ez természetes. Online is találhatsz anyanyelvű partnert, illetve később, ha lehetőséged nyílik rá élőben is bevetheted magad. Sok csoport külön ezzel a céllal jön létre, hogy együtt gyakoroljanak az adott idegen nyelven való társalgást. De hidd el, az is hasznos lehet, ha otthon egyedül hangosan eljátszol bizonyos szituációkat!

Olvass idegen nyelven! Ha már megvannak az alapok, elkezdhetsz idegen nyelvű híreket olvasni a neten. De sok klasszikus könyv megtalálható könnyítetett verzióban is kifejezetten erre a célra.