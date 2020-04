A koronavírus-járvány miatt Kordáéknál sincs bevétel, ezért a félretett pénzükből fizetik az alkalmazottaikat.

„Amíg nekünk van mit ennünk, addig az alkalmazottjainkat sem hagyjuk cserben!„ - mesélte Korda György a Blikk-nek.

Korda György és Balázs Klári egy szállodát üzemeltetnek, amelyet be kellett zárniuk a járvány miatt. Azóta nincs más bevételük és a tartalékaikat élik fel napról napra.

„Rázós a helyzet, hiszen fogalmunk sincs, meddig tart ez az állapot, és azt sem sejtjük, ha beindul az élet, milyen hamar tudunk újra dolgozni, üzemelni. Ennek ellenére azon vagyunk, hogy ne engedjük el az alkalmazottak kezét, hiszen többségüknek gyereke is van." – vallotta be György.