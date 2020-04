Joshi Bharat márciusban elindította internetes műsorát, Karanténnaplók címmel, amelyben már számos híresség vallott arról, hogyan érzi magát ebben az elszigetelt helyzetben. Czippán Anett például könnyek között vallotta be Joshinak, mennyire hiányoznak neki a szülei.

Most pedig Pál Dénes volt Joshi beszélgetőpartnere, és ő is elárulta, hogyan éli meg a megváltozott mindennapokat:

"Ez alatt az idő alatt azért átalakultak a napjaink, a heteink. Sokféle dologban azért megváltozott a gondolkodásmódunk. Igazából azt furcsa észrevenni, hogy néha mennyire felesleges dolgokra áldoztunk időt, pénzt, egyéb dolgokat - amikre nem igazán volt szükség, csak pótcselekvés volt" - meséli a híres édesapa.

Azt is elmondta, hogy a bezártság egyik legnagyobb előnye, hogy sok időt tölthetnek a kislányukkal. Dénes azt meséli, most értékeli csak igazán a kertes házuk előnyeit, ahova két évvel ezelőtt költöztek be. Azt is bevallotta, hogy eddig nem fektetett akkora energiát abba, hogy a szülei minden őket ért eseménnyel tisztában legyenek, ám mióta nem tudnak találkozni, azóta sokkal több képet és videót küld nekik, illetve többet is beszélnek, aminek nagyon örül.

Dénes azt is elárulta, az egyik legnagyobb segítsége most is a humorérzéke:

"A humor mindig is egy nagyon jó megoldás volt az ilyen helyzetekre. Amikor kicsit kétségbeesik az ember és kilátástalannak tűnik a helyzet, akkor a humor egy nagyon jó fegyver."