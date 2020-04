Király Linda érdekes dolgot vett észre magán: mélyebben alszik és álmodni is szokott, mióta karanténban van.

Ahogy azt korábban már megírtuk, Király Linda szintén önkéntes karanténban van a koronavírus-járvány miatt. A szexi énekesnő azonban nem szomorkodik a négy fal között, inkább rengeteget sportol. És nagyon jól is teszi, az eredmény látványos! Sőt, igyekszik megmutatni a követőinek a kreatív oldalát is.

Egy élő videóban azonban elárulta, milyen változásokat tapasztalt még magán a karantén kezdete óta. Az aranytorkú híresség olyan furcsa dologgal hozta összefüggésbe a bezártságot, amire egyelőre senki sem tudja a magyarázatot:

"Veletek is megtörténik az, hogy mostanában, amióta a karantén tart, sokat álmodtok? Korábban nem álmodtam ennyit, de legalább is nem emlékeztem rá. Másnap mindig próbálom megfejteni, hogy mit is jelenthet" - mondta a rajongóknak Linda.