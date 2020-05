Azok számára, akik nem ismernék az alkalmazást: a TikTok egy kínai videomegosztó közösségi szolgáltatás, amit 2012-ben alapított a ByteDance pekingi cég. Rövid, 15 másodperctől egészen 60 másodperces tánc, szinkron, szórakoztató és tehetségvideók készítésére szolgál. Régebben musical.ly néven futott, ám 2018-ban több hasonló céggel egyesült, így lett TikTok, bár Kínában Douyin néven működik. Az alkalmazás igen népszerű Ázsiában, az Egyesült Államokban és Európában is. Fogalmazhatunk úgyis, hogy a lendületesen fejlődő közösségi platform szinte letarolta az egész világot.

1. Mégis mi okozza ezt a fajta rajongást a kamaszok körében?

A tinik szeretik azt, amikor szabadnak érezhetik magukat, a Tiktok pedig többféle szabadságot ad. Engedi őket alkotni még hozzá úgy, ahogy azt a szüleik előtt nem mernék.

Vajon mit szól hozzá anya, a nagyi vagy éppenséggel az idegesítő szomszéd?

Nyíltan és szabadon vállalhatják szexualitásukat, bulizási szokásaikat, amit valljunk be, nem szívesen kötnek a szülők orrára. A sokaság pedig innentől kezdve valahogy eggyé válik és a közösség érzete kezdetét veszi. Mások vagyunk mégis hasonló "problémákkal" küzdünk. Lehet akár reménytelen szerelem, szenvedés a karanténban vagy egy hasonló emlék a gyerekkorból. Érzi az ember, hogy ezt már ő is átélte, ettől kezdve pedig kialakul egy érdekes kapocs az alkalmazás iránt, hiszen szeretjük látni, hogy nem vagyunk egyedül egy adott helyzetben. Azt viszont nem árt megemlíteni, hogy sok esetben enyhébb pornográf tartalommal bírhat, így leginkább a 18 éven felülieknek ajánlott.

2. Lefoglal

A karantén ideje alatt rohamosan megnőtt a felhasználók száma, ami nem véletlen. A rövid videók nézése meglehetősen szórakoztató és akár órákon át megállás nélkül görgethetünk újabb és újabb vicces tartalomért. Az alkalmazás algoritmusa pedig folyamatosan a számunkra kedvező és érdekesnek vélt videókat dobálja elénk, a lájkoknak köszönhetően. Ez azt jelenti röviden: ha rengeteg sminkelős videót kedvelsz beauty videókat fogsz a legtöbbször látni, ha fociőrült vagy akkor pedig a futballhoz kapcsolódó kontentet.

Egy videó elkészítése több időt igényelhet, ami most rendkívül jó időtöltés lehet. Sokan leginkább a saját maguk és szeretteik szórakoztatására használják, ám vannak olyanok is, akik komoly ambíciókkal vágnak bele TikTok karrierjükbe. Vegyük például azokat az énekeseket és modelleket, akik ennek köszönhetik sikereiket és ismertségüket. Loveleo művésznévre hallgató előadó pontosan így indította el zeneikarrierjét.

A szórakozáson kívül azonban sok jó ötletet csempészhetünk a mindennapjainkba, legyen az szépségápolási tipp vagy egy menő dekoráció a hálószobába. A fotózás szerelmeseinek is akadnak jó pár trükkök, amikkel izgalmasabbá varázsolhatják munkáikat. A zenét pedig még nem is említettük! Dallamtapadásban nincs hiánya az embernek az alkalmazást használva. Megannyi zenével többször is találkozhatunk, melynek a végkimenetele az, hogy szinte teljesen függővé válunk és a TikTokot NEM használva is ezeket a slágereket hallgatjuk.

3. Árnyoldalak

Mint mindennek, ennek is megvannak a negatív hozadékai. Sokan lehet túl sokat mutatnak meg magukból, mindenhová beengedik a "nézőket", ezzel a magánszférájukat komolyan veszélyeztetve. Megrázó tragédia is történt épp emiatt, hiszen a szexuálisragadozók elől nehéz elmenekülni. Valamint igen! Itt is vannak negatív és támadó jellegű kommentek, de a közösségi platformokon ez szinte teljesen elkerülhetetlen.