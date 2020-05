A napnál is világosabb, hogy az emberiség valamit nagyon rosszul csinál. Lassan tönkretesszük a tágabb és szűkebb környezetünket, s mindez bizony meg fogja bosszulni magát. Árvizek, szárazság, tűzvész, betegségek... intő jelek, hogy figyeljünk jobban oda. Persze nem kell mindenkinek aktivistának lennie, de a maga szintjén bárki tud tenni az ügy érdekében. Szelektív hulladékgyűjtéssel, a műanyag zacskók kiiktatásával, a fast fashion mérséklésével avagy a slow fashion támogatásával.

Fast vs slow

Lássuk is rögtön, hogy mit takar a fast fashion és a slow fashion fogalma. Aki tud angolul, az már sejti, hiszen a pontos fordítás szerint a fast fashion gyors divatot, míg a slow fashion lassú divatot jelent.

Kicsit mélyebbre ásva a témában, a fast fashion nem elégszik meg a divatvilágban elterjedt tavasz/nyár és ősz/tél szezonnal, hanem egy évben - a hagyományos két nagy szezon helyett - sok-sok miniszezont határoz meg. Ennek a lényege, hogy az állandóan megújuló árukínálat miatt úgy érezd, hogy amit 2 hete vettél, az totálisan kiment már a divatból, hiszen itt van helyette az új kollekció, ami biztosan sokkal trendibb.

Ezzel szemben a slow fashion a minőségi alapanyagokból készült ruhákban és a tudatos vásárlásban hisz, valamint fontos eleme a hazai gazdaság támogatása is. A slow fashion mozgalom nem új keletű 2008-ban indult Amerikából és Kate Fletcher nevéhez fűződik.

A slow fashiont olyan szavak jellemzik, mint környezettudatosság, minőség, állandósság, takarékosság, egyediség, stílus. Itt nincs tömegtermelés, silány minőség, aminek követeztében rengeteg hulladék keletkezik a már nem használt ruhák nyomán. Nincs fillérekért dolgozó (gyermek) munkaerő és nincs vízpazarlás vagy környezetszennyezés, ami bizony a textiliparra nagyon is jellemző.



Rakjunk rendet a fejünkben

A fast fashion ennek ellenére nem maga az ördög! Mindenki szeret kevés pénzből divatosan öltözni, s a fast fashion márkák ezt kínálják. Az, hogy ők válaszolnak-e tömegtermeléssel a mi igényünkre vagy az ő sugallatukra igényeljük-e a mértéktelen fogyasztást, azt mindenkinek magának kell eldöntenie. Hiszen a bankkártyánk a mi kezünkben van! Ha nem tudunk ellenállni a 42. cipőnek, akkor ne hibáztassuk a gyártót legyen az fast fashion vagy sem, mert az bizony a mi elhatározásunk.

A mutogatás helyett inkább nézzünk mélyen magunkba és mielőtt megvennénk egy újabb pólót, gondolkodjunk el rajta, hogy tényleg szükségünk van-e rá? Kell egy szezonra 3 télikabát, amit jövőre úgy is ki kell dobni vagy érdemesebb beruházni egyetlen drágább darabra, ami évek múltán is a gardróbunk lakója lehet? Ha valamit kiselejtezünk, az valóban tönkrement vagy esetleg kis időráfordítással meg is lehetne javítani? Fast vagy slow?



A kulcsszó itt is valószínűleg a mérték! Nem kell lemondanod a kedvenc fast fashion márkádról, ha nem akarsz, csak igyekezz mértéket tartani, s átgondolni a tárgyakhoz való viszonyodat. Próbálj kicsit lassulni a divat tekintetében is, s olyan dolgokat vásárolni, amelyekre valóban szükséged van.