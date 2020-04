A Karanténnaplók legújabb részében Für Anikó volt Joshi Bharat beszélőpartnere, aki arról mesélt, hogyan éli meg ő és családja a mostani helyzetet. A bizonytalanság arra késztette Anikót, hogy néhány dolgot teljesen újragondoljon.

"Most jöttem rá, hogy igazából ez a normális tempójú élet. Most lehetőségünk nyílik sok mindent megtapasztalni, amit máshogy nem tudtunk volna. Az utóbbi 30 évben rommá dolgoztam magam, a legtöbb estét távol töltöttem a szeretteimtől, szóval én most élvezem, hogy egy igazi tempójú életbe csöppentem, hogy háztartásbeli vagyok, és hogy végre együtt vagyok a családommal" – mesélte a színésznő.