A spárga szezonja nemrég kezdődött, így most már bőven találsz belőle - zöldet és fehéret is - a zöldségespultokon is. Ha eddig csak szemeztél vele, most itt az ideje kipróbálnod. Az elkészítésére számtalan módszer van, változatos, pofonegyszerű főételek és köretek alapanyaga lehet. Arra azonban mindig figyelj oda, hogy a fás részeket távolítsd el róla.

A spárgát a legtöbb helyen eurázsiai növényként tartják számon, azonban úgy tudni, már az ógörögök is ismerték, ők akkoriban főként a gyógyhatása miatt tartották nagy becsben. Jelenleg világszerte a zöld fajtáját termesztik inkább, nemcsak azért, mert jóval egyszerűbb és kevesebb munkát igényel, hanem azért is, mert sokkal ízletesebb és tápanyagokban gazdagabb, mint fehér társa. Bár a fogyasztása Magyarországon még nem igazán épült be a mindennapokba, a zöld spárga rengeteg jótékony hatással bír.

A zöld spárga fogyasztását mindenkinek csak ajánlani tudjuk, mivel jótékony hatással van a szívre, májra, lépre, tüdőre, ezenkívül tisztítja a bőrt és természetes vízhajtó is. Enyhítheti a reumatikus fájdalmakat, segíti a méreganyagok kiürülését a szervezetből, a keringésre is jótékony hatással van. Jelentős ásványianyag- és vitamintartalma miatt különösen javasolt várandósoknak és azoknak, akik tartósan ki vannak téve a stressznek.

Egyesek szerint ez a csodás zöldség még a nemi vágyat is növelheti, ezt azonban tudományosan még nem támasztották alá. A görögök például a ma is beszerezhető szárított por változatát még fogfájás kezelésére is használták. Bár kiválóan tisztít, a zöld spárga túlzott fogyasztása nem javasolt köszvénnyel és vesekővel küzdőknek.

A spárga remek házi praktika másnaposság ellen, a benne található aminosavak és ásványi anyagok segíthetnek a májnak a túlzott alkoholfogyasztás toxikus hatásainak enyhítésében.

Habár a spárga rengeteg jótékony hatással bír, meg kell említenünk talán a legkellemetlenebb mellékhatását is. A spárgában egy olyan kémiai anyag található, amely nem lelhető fel más zöldségekben, viszont a borz bűzmirigyében és a záptojásban igen. A szervezetünk ezt a vegyületet nem képes lebontani, ezért a vizelettel próbálja meg kiüríteni, emiatt pedig azzal kell szembesülnünk, hogy nem éppen rózsaillatot kölcsönöz vizeletünknek, de ennyi kényelmetlenséget igazán megér.

A spárgából kitűnő köretek készülnek, de vendégváró falatoknak is kiváló, pládául, ha baconbe tekered.

Hozzávalók:

1 csomag zöld spárga

1 csomag baconszalonna

1 citrom leve

némi bors

Elkészítése:

Mosd meg alaposan a zöld spárgát, és törd le az elöregedett végeit. Tekerd be őket egyesével 1-1 baconszalonnába, kicsit borsozd, majd locsold meg egy kevés facsart citromlével. Fedd le, és süsd 190 fokon 20 percig, majd pár percig fólia nélkül.