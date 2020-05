Utána meg csak pislognak, ha az új szerzemény teregetésnél 3 számmal kisebb, mint amikor megvették vagy úgy néz ki, mint amit a kutya szájából rángattak ki. Az ilyen és hasonló fiaskók elkerülése érdekében, így jobb, ha nem vágjuk ki azonnal a ruhacímkét, hanem gondosan áttanulmányozzuk előtte a rajta szereplő kis piktogramokra. A hieroglifáknak is beillő jelzések ugyanis fontos információkat tartalmaznak, amelyeknek a betartása megmentheti ruháinkat a gyors és csúf haláltól.



Mosásra vonatkozó jelzésekTalán ezek a leginkább fontos tudnivalók, hiszen minden ruhát tisztítani kell valahogyan, ám egyáltalán nem mindegy hogyan! Az alábbi címkék ezzel kapcsolatban adnak útmutatást.



Dézsa tele vízzel:remélhetőleg már senki nem dézsában mos, főleg mert ez a jelzés azt engedélyezi, hogy az adott darabot mosógép varázsolja tisztává.

Dézsa vonalakkal:a dézsa alatti vonalak azt jelölik, hogy az adott ruha mennyire kényes a mosást illetően. Ha egy vonal látható alatta, akkor a címke óvatosságra int, ha kettő, akkor pedig kifejezetten kímélő mosásra szólít fel.

Dézsa számokkal: ez talán az egyik legfontosabb jelzés, mivel ez mutatja, hogy hány fokon mosható a ruha. A legtöbb darab egyébként 40 fokon bátran tisztítható, így inkább azokat érdemes megjegyezni, amelyeket ennél alacsonyabb hőfokon kell megszabadítani a piszoktól.

Dézsa és kéz:amelyik ruhán ilyen jelzést látni, annál bizony - a címke kivágása előtt - meg kell jegyezni, hogy mosógépbe tenni tilos, itt tehát marad a „dézsás módszer", azaz a kézi mosás. (kivétel, ha a mosógépen van kézimosás-program)

Dézsa áthúzva: ez a ruha nem mosható, tehát otthon ne is próbálkozzon senki a tisztításával. Az ilyen jelzés mellett biztosan akad egyéb útmutató is, hogy mosás helyett milyen eljárás alkalmazható.

Szárítási intelmekA helyes szárítás is fontos tényezője, hogy a ruhák minél tovább megőrizzék eredeti színüket és formájukat, így ezeket a jelzéseket sem árt jól áttanulmányozni, mielőtt a szemetesben landol a címke – főleg ha szárítógép is akad a háznál.



Cukorka áthúzva: na jó, ez nem cukorka – bár megszólalásig hasonlít rá – hanem a ruha csavarását jelképező rajz. Ha pedig át van húzva, az nem jelenthet mást, mint azt, hogy tilos kicsavarni.

Négyzet: a ruha bármilyen módon szárítható, ha pedig át van húzva, akkor sehogyan(utóbbinál nagy valószínűséggel a mosás is kizárt)

Négyzet közepén körrel: nemes egyszerűséggel, a ruha szárítógépben szárítható, ha mindez áthúzva látható, akkor a gépi szárítás tilos.

Négyzet közepén körrel és egy pöttyel: alacsony hőfokon szárítható szárítógépben. (50 C°)

Négyzet közepén körrel és két pöttyel: közepes hőfokon szárítható szárítógépben.(70 C°)

Négyzet közepén körrel és három pöttyel: magas hőfokon szárítható szárítógépben.(90 C°)

Négyzet közepén egy fekete körrel:hő nélkül lehet szárítani gépben.

Mindezt még lehet cifrázni az akasztva és fekve szárítás jeleivel, előbbi lehet négyzet félkörös ívvel a tetején vagy függőleges vonalakkal, utóbbi négyzet vízszintes vonallala közepén.

Vasalási útmutatóA vasalással kapcsolatos képes jelzéseket sem árt jól észbe vésni, mert a mosás mellett ezzel lehet legjobban tönkretenni a gardróbszekrény legújabb lakóját. A vasalási intelmek nem túl bonyolultak, ahány pötty található a vasalóban, olyan magas hőmérsékleten szabad vasalni.



Vasaló egy pöttyel:legfeljebb 110 C°

Vasaló két pöttyel:legfeljebb 150 C°

Vasaló három pöttyel: legfeljebb 200 C°

Az áthúzott vasalóarra figyelmeztet, hogy ne vasaljuk a ruhát, míg ha kis vonalak állnak ki a vasaló aljából és azokat húzták át, akkor az a gőzölés tilalmát jelöli.

Fehérítési kisokosEz már kevésbé érdekes jelölés, de azért ezt sem árt felismerni, főleg ha valami foltot hagyott azon a bizonyos kedvenc ruhán. A fehérítést a háromszög jelzi, illetve annak alternatív megjelenési formái.



Sima háromszög: a ruha bármivel fehéríthető.

Háromszög két vonallal:ebben az esetben csak színmegóvó tulajdonságokkal rendelkező fehérítő alkalmazható, tehát a hipó és a klórtartalmú szerek kizárva.

Háromszög áthúzva: nem fehéríthető (már csak az ecetes olló segít)

Vegyszeres tisztítás jelöléseEbben a kategóriában számos jelzést lehet találni a címkén, ám a legtöbb nem annyira a vásárlónak, mint a tisztító szakembereinek szól, így itt inkább csak két jelzést érdemes megjegyezni:



Sima kör: a ruha beadható száraz tisztításra. (a különböző betűk a körben, a száraz tisztítás során használt különféle vegyi anyagokat jelölik, ezek általában a ruha tulajdonosának nem sokat mondanak)

Kör áthúzva: a ruhát nem lehet vegyi tisztítási módszereknek alávetni.



A ruhacímkék zavaró jelenlétét ezzel a kis magyarázattal természetesen nem lehet megszüntetni, de az eltávolítás előtt azért nem árt, ha jól áttanulmányozza őket mindenki és a rajtuk szereplő legfontosabb információkat elraktározza az agya egy rejtett szegletébe.