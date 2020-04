Nem tölti tétlenül az időt az otthoni önkéntes karantén alatt sem Radics Gigi. Az énekesnő hamarosan új klippel és dallal jelentkezik, melyet testvérével közösen készítenek.

„Most először az én drága testvéremmel közösen dolgoztunk az új dalon és a klipen. Bár a dal még a járvány berobbanása előtt íródott, még ha általánosságban is, de utalunk benne a jelenlegi helyzetre. Nemcsak a dalon dolgoztunk együtt a testvéremmel, de a klipen is. Egy részét stúdióban forgattuk, egy másik részét pedig itthon. Alig várom, hogy megmutathassuk a közös munkánk, a testvérem elképesztően tehetséges nemcsak a dalszerzésben, de producerként és rendezőként is fantasztikus meglátásai vannak" – mondta a 95.8 Sláger FM 'Maradj otthon' videointerjúsorozatában az énekesnő, aki a korlátozások egyes részét bár nehezen éli meg, próbál hasznos elfoglaltságokat keresni, a munka mellett.

„Nagyon hiányoznak a barátaim, a fizikai kontaktus, hogy megölelhessem őket. Egészen átértékelődnek a dolgok ebben a helyzetben, alig várom, hogy újra magamhoz ölelhessem őket. Próbálom meglátni a „jót" ebben a helyzetben is, mint azt, hogy akkor stúdiózok és annyit, amennyit csak szeretnék. Illetve annak is örülök, hogy most több idő tölthetek a családommal.Valamint a rajzolásra is több időm jut, amit nagyon szeretek" – mondta az énekesnő, akit párja mentorál ezen a téren.

„A párom szobrász, remekül rajzol, így ő tanítgat és próbál abban segíteni, hogyan fejlődjek ezen a téren" – árulta el Pordán Petra műsorvezetőnek az énekesnő.