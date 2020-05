WHO koronavírus-járványügyi vezetője, Dr. Maria Van Kerkhove szerint tévesek lehetnek az újrafertőzést mutató tesztek.

A koronavírus-teszteredmény a gyógyulás után is pozítív lehet, és ez nem feltétlen jelenti azt, hogy újrafertőződött volna a páciens.Valószínűleg a halott vírussejteket mutatja ki a gyógyult szervezetben az 1-2 héttel a gyógyulás után ismét pozitív eredményt mutató vírusteszt – számolt be a BBC-nek Dr. Maria Van Kerkhove, a WHO koronavírus-járványügyi vezetője.