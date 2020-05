Szomorú történetről számolt be a szexi híresség a közösségi oldalán: meghalt a házi kedvencük.

Horváth Éva nemrég tett közzé egy szívszorító posztot a közösségi oldalán, amelyből kiderül: egy ismeretlen elkövető elütötte a sztármami cicáját. Éva leírásából az is kiderül, hogy a vétkes fél simán tovább hajtott, miután elütötte az állatot:

"Köszönjük" te kedves autós ,aki elvette életét a mi majdnem 15 éves cicánknak, Macskusznak. Soha nem ment el a ház mellől, most valami megzavarhatta, valószínű azért találtak rá 3 utcával lejjebb az emberek! "Te kedves kis vezető " mégsem álltál meg, sőt ott hagytad az út közepén a haldokló állatot, gratulálok! Embersegből jeles! A gyerek azóta is keresi a cicáját, hiszen még a pocakomban volt, amikor dorombolt neki. Kívánok Neked hasonló jókat! (Köszönjük azoknak, akik viszont megtalálták és most már itt nyugodhat a kertben)" - írja az oldalán.

A csinos modell néhány tündéri fotóval emlékezett meg Macskuszról, aki örökre a család szívében él tovább.