Még mindig keresi a tökéletes otthont a pár Los Angelesben, ám kiderült, nem csak hármasban élnek majd, hanem Meghan édesanyja is velük fog lakni.

Egy ismerősük elárulta, a házasok szeretnék, ha Doria is ott élne, ennek megfelelően keresik a házat, ugyanis Meghan édesanyja független nő, senkivel nem akar osztozni az otthonán, ezért neki külön lakrésze lenne.

Azért döntöttek a közös otthon mellett, azon kívül, hogy mindketten szoros kapcsolatban állnak az asszonnyal, mert a kis Archie körül is elkél a segítség. Ha tehetik, inkább a nagymamára bízzák őt, mint egy bébiszitterre.