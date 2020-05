Lassan itt a cseresznyeszezon, a gyümölcsös standokon először a májusi- később a még ízletesebb, sötétpiros, édes cseresznye jelenik meg, aminek nem egyszerű ellenállni. Szerencsére nem is kell: bár mint minden gyümölcsnek, annek is magas a gyümölcscukor-tartalma, mértékkel a diétába is beilleszthető, sőt, köztes étkezésnek kiváló lehet, de ha fogyni vágyunk vagy szénhidrátanyagcsere-zavarunk van, esetleg cukorbetegek vagyunk, 10-15 dekánál többet ne fogyasszunk belőle.

A cseresznyét az ókorban az istenek eledelének is hívták, egyáltalán nem véletlenül. Számos jótékony hatása mellett ugyanis még nagyon finom is. A cseresznye körülbelül 80%-a víz, zsír alig, ellenben szénhidrát jócskán található benne - 100 grammban 13 gramm szénhidrát és 70 kalória van. A C-vitamin mellett tartalmaz még A- és B-vitamint, illetve foszfort, káliumot és kalciumot is.

A cseresznye kiváló vértisztító hatással bír, és rendszeres fogyasztása csökkenti a vér húgysavszintjét is. Kiegyensúlyozza a szervezet hormontermelését, ezért a változó korban lévő nőknek különösen ajánlott szezonban a cseresznye fogyasztása. Vízhajtóként is kiválóan működik, ezért is érdemes belőle nyáron minél többet enni.

A még kevésbé érett cseresznye természetes melatonintartalma igen magas, ez a hormon pedig segít a nyugodtabb alvásban és a szívroham megelőzésében is. Káliumtartalma miatt a csontok fejlődésére is jótékonyan hat, épp ezért a gyerekeknek is ajánlott a cseresznye rendszeres fogyasztása.

Amellett, hogy a cseresznye jótékonyan hat az emésztésre, a bőr szépségében is komoly szerept játszik. A benne lévő hatóanyagoknak köszönhetően szépíti és fiatalítja a bőrt, ha rendszeresen fogyasztod, akkor az arcod kevésbé lesz zavaróan fénylő, emelett a pattanások ellen is kiváló. Arcpakolást is készíthetsz a gyümölcsből: magozz ki egy maréknyi cseresznyét, alaposan törd át