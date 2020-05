Egy apa támadt rá saját lányára még tavaly Orosházán. A férfi az utcán öntötte le 19 éves lánya arcát maró folyadékkal, mert szerinte gyermeke túl gyakran váltogatta partnereit. Most újabb részletek derültek ki az esetről.

A párommal, akivel azóta már kisbabánk született, akkor találkoztam volna másodszor. Leszálltam a buszról, apám már ott várt, majd elkezdte mondani, hogy nem törődöm vele, úgy beszélt, mintha egy pár lennénk, nem pedig apa és lánya. Ha valakivel csak szóba álltam, azonnal eltiltott tőle, és rám fogta, hogy lefekszem velük – idézte fel a lány a Blikknek az aznap történteket.

Aztán egyszer csak előkapta a flakont és leöntött. Pokoli volt, ahogy a sav marta az arcomat. Szerencsére gyorsan érkezett a segítség. Azóta nem jöhet a közelembe, nagyon remélem, börtönbe kerül. Soha nem bocsátom meg, amit velem tett. Az arcom nagyon sokára gyógyult meg, még most is húzódik néha – mondta Erika, aki olyan hangosan kezdett el ordítani a fájdalomtól, hogy azt a közeli presszóban lévők is hallották, végül ők siettek a segítségére.

"Hiába telt el sok idő, ma is élesen emlékszem annak a délutánnak minden percére" – kezdte a presszó egyik vendége.

Senki ne higgye, hogy ez a borzalom sötét éjszaka történt, dehogyis, fényes nappal. Hallottam, hogy a buszmegállónál kiabálnak egymással, pontosabban a lány könyörgött, hogy az apja hagyja végre békén, ne kövesse és figyelje állandóan őt. Aztán amikor pont a kocsmával szembe értek, hirtelen a lány ordított egy hatalmasat. Az egyik törzsvendég rohant oda először, behozta, mi pedig azonnal elkezdtük lemosni róla a sósavat. Szörnyen piros volt az arca, a nyaka. Sírt a fájdalomtól. Aztán a presszó vezetője felkapta a lányt, autóba tette, majd azonnal bevitte az orvosi ügyeletre

A savval támadó apa ellen a rendőrség súlyos testi sértés miatt indított eljárást.