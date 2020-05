Az orvosom a terhességem alatt végig nyugtatni próbált, hogy ha az első szülés nehezebb is volt, a második már biztosan könnyebb lesz. Hiába bizonygatta, hogy kevesebb fájdalommal is jár, gyorsabb, komplikációmentesebb lesz, én továbbra is féltem a természetes szüléstől. Végül sikerült meggyőznie, és el kell ismerjem, parádésan jó szülés volt. Mimi könnyen és gyorsan érkezett meg erre a világra - mesélte Csilla a Story magazinnak.