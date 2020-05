A tinilány egy amerikai valóságshowban, a "Dance Mums"-ban vált ismertté, azóta pedig táncosként, énekesként, színésznőként,de legfőképpen youtuberként építi a karrierjét hatalmas sikerrel.

Jojonak több mint 11 millió feliratkozója van a Youtube-on, itt mutatta meg először otthonát:

A mediterrán stílusú los angelesi villa megközelítőleg hatezer négyzetméter, és nem sajnálták a drága anyagot sem belőle. Hatalmas konyha, medence, kosárpálya is tartozik hozzá. A youtuber külön berendezett egy édességszobát és játéktermet is. A nevével fémjelzett reklámtárgyakat is itt tárolják, egy hatalmas termet töltenek meg a színes játékokkal, ruhákkal és tárgyakkal, amelyeket a megrendelő rajongók kapnak majd meg.