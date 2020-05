A koktélok népszerűsége töretlen, titkuk pedig abban rejlik, hogy valójában nem csupán italok, de valahogy egy életérzést is magukban hordoznak. A csinos poharakban, kis díszekkel felcicomázott frissítők vagy az újhullámos, minimál hűsítők mind-mind élvezetet nyújtanak szemnek és szájnak egyaránt. Lehet édes, fanyar, kesernyés, kérhetjük rázva vagy keverve, kellhet hozzá tíz összetevő vagy csak három, a paletta színes és egyre színesebb. De ha azt hinnénk, hogy egy jó koktél elkészítéséhez bártendernek kell lenni, akkor tévedünk, mert némelyik pont annyira egyszerű, mint amennyire finom.



Aperol Spritz3 rész Prosecco, 2 rész Aperol, 1 rész szóda, narancs, jég



Ez a koktél az utóbbi évek sztárja! Bárhova ülsz be, biztosan ott van az itallapon, ha pedig nincs, akkor is elkészítik neked, ha épp megkívánnád. Egyszerre édes és kesernyés, kicsit buborékos és a színe lenyűgöző! Ráadásul semmi ördöngösség nincs az elkészítésében: egy jéggel félig megtöltött (boros) pohárba mérj ki 3 rész Proseccot, azaz olasz habzóbort, adj hozzá 2 rész Aperolt, ami nem más, mint narancslikőr és löttyints hozzá 1 rész szódát. Dobj bele néhány narancsszeletet és már készen is van! (nem az autentikus recept része, de adhatsz hozzá egy korty narancslevet is, hidd el, nem rontja el)

Hugo150 ml Prosecco, 100 ml szóda, 2 cl bodzaszirup, lime, menta, jég



Az olasz klasszikus, az Aperol Spritz testvérének is nevezhetnénk a Hugot, amely a 2000-es évek elején indult hódító útjára. Frissítő, édeskés, gyöngyöző és a lime-tól kissé fanyar hűsítő, amelynek alapja szintén a habzóbor, ám narancslikőr helyett bodzasziruppal bolondítjuk meg és lime-mal, mentával ízesítjük. Sok jéggel, borospohárban készítsük el, egyszerűen összekeverve a hozzávalókat.

Virgin Kir RoyalKölyökpezsgő/ buborékos szőlőlé, 1.5 cl feketeribizli-szörp/ szirup, néhány szem fekete ribizli



És ha már eddig is gyöngyöző italokról beszéltünk, akkor utolsóként álljon itt szintén egy habzó koktél, amelyet azok is fogyaszthatnak, akik nem tudnak vagy nem akarnak alkoholt inni. Az eredeti ital, a Kir Royal, száraz pezsgőt és feketeribizli-likőrt tartalmaz, szűz változatában azonban a pezsgőt alkoholmentesre vagy buborékos szőlőlére cseréljük, a likőr helyett pedig feketeribizli-szörpöt vagy szirupot használunk. Az elkészítése is olyan egyszerű, mint a hozzávalók: a pezsgőspohár aljába dobj néhány szem fekete ribizlit (akár fagyasztottat is lehet), öntsd rá a szirupot és töltsd fel az egészet kölyökpezsgővel vagy szőlőlével. Mutatós, egyszerű és sofőrt sem kell hívnod utána.

Egészségünkre!