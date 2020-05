A koronavírus-járvány miatti kijárási korlátozásokat ugyan némiképp enyhítették, de egyelőre senki sem tudja, hogy nyáron utazhatunk-e külföldre. Ám nem érdemes keseregni az esetleges elmaradt nyaralás miatt, hiszen utazhatsz úgy is az önkéntes karantén alatt, hogy el sem hagyod a lakásodat. Mutatjuk, miként!

Piknikeztél már a nappaliban? Az „igen" válaszadók most könnyebb helyzetben lesznek, de azok se essenek kétségbe, akik hirtelen el sem tudják képzelni, miként is lehetne ezt megvalósítani. A karantén-utazáshoz elsősorban némi képzelőerőre és nagyobb adag kreativitásra lesz szükséged. Válaszd ki azt az országot, várost ahová szívesen eljutnál, és pár hozzávaló után már indulhatsz is!

Készülj fel az adott térségre jellemző vagy annak hangulatát idéző ételekkel, zenével, filmekkel, könyvekkel, ruhával - akár tradicionálisat, akár olyat, melyben szívesen ott lennél -, és már kezdődhet is az utazás a világ bármely pontjára!

Összeállításunkból ízelítőt kapsz a "hogyan"-ra, de ami remek ebben a kis játékban, hogy teljesen magad formálhatod.

Könnyed reggeli Franciaországban

Mi lehetne jellegzetesebb reggeli az omlettnél ropogós bagett falatkákkal és a végén croissant dzsemmel? Mondjuk ez utóbbi igazából egy osztrák kifli, amit egy bevándorló pék honosított meg a mai formájában. Tölts hozzá narancslevet, hallgass közben Édith Piafot és öltözz fel kényelmesen, de csinosan. Add meg a francia reggelid módját!

Testes este Olaszországban

Nyiss egy üveg Chiantit vagy Proseccót, készíts egy finom pastat, desszertnek pedig dobj össze egy tiramisut. Már főzés közben Olaszországban érezheted magad, az illatok, a látvány... ezt még érdemes megtámogatnod olasz zenével. Ne siess, ez már az utazás része.

Az elköltött vacsora után jöhet egy kis nyelvtanulás: pár olasz mondat elsajátítása szuper móka lehet. Olaszországot úgy is közelebb hozhatod, ha megnézel egy ott játszódó vagy olasz készítők által fémjelzett filmet, színházi előadást (Teljesen idegenek, Római vakáció, Rómeó és Júlia), vagy olvasol egy regényt, ami oda kötődik (Napsütötte Toscana, Firenzei nyár, Utas és holdvilág). Amennyiben van úti könyved, itt az ideje, hogy elővedd, vagy virtuális sétával járd be például a Vatikáni nagy templomokat.

Te hova utaznál napközben?