Elneveztem a hálószobai tükrünket pszichó-tükörnek. Minden reggel ebben a tükörben szembesülök magammal. Elkerülhetetlen, hisz az ággyal szemben van. Az elmúlt két hónapban lefotóztam benne a nehezebben induló napjaimat. Nem volt sok, nem volt olyan kibírhatatlan, hamar el is ment, de az érzetem mégis olyan, mintha az örökkévalóság lenne ez az egész. A tükörképem arra jó, hogy erőre leljek, ha elfogytam, hogy tudjam ki vagyok, ha megingott a hitem, hogy ne féljek, mert itt vagyok magamnak, erős pilléreken, hosszú évek alatt épült alapokon, szóval néhány hónapnyi meg'aszódás csak nem fog két vállra fektetni. Te is így vagy a saját tükörképeddel? Erőt nyersz belőle, vagy inkább nem is akarod látni? - írta Tóth Vera