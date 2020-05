Nincs olyan nő a világon, aki ne vágyna gyönyörű és egészséges hajkoronára. Sokan képesek egy rakat pénzt kiadni a márkás luxustermékekért, pakolásokért és hajápoló szerekért, melyek sok esetben tele vannak kemikáliákkal és negyed annyira sem hatékonyak, mint egy természetes alapanyagokból álló, otthon könnyedén elkészíthető hajpakolás. Íme, a legeredményesebb és legolcsóbb hajszépítő-hajnövesztő pakolások receptjei!

Hajpakolás extrán töredezett hajra

3 evőkanál méz

2 tojássárgája

3-4 evőkanál olívaolaj

Az olívaolajat melegítsd fel közepes hőmérsékletűre, majd a tojások sárgáját és a mézet alaposan keverd bele. Ügyelj arra, hogy ne forró olajba tedd az alapanyagokat! A víz taszítja az olajat, tehát semmiképp ne hajmosás után, vagy nedves hajra vidd fel az elegyet. Az egész hajadra kend fel a pakolást, különös tekintettel a hajvégekre.Ha a fejbőröd száraz, az sem baj, ha oda is jut. Nyugodtan fent hagyhatod akár egy-két órát is, a legegyszerűbb, ha folpackba csomagolod a fejed erre az időre, így nem csöpögteted szét a lakást, és a hő hatására az alapanyagok is jobban felszívódnak. Ezt követően mosd meg alaposan a hajad, több sampont használva a szokásosnál, és minimum kétszer samponozva, hogy az olaj teljesen lejöjjön róla.

Az emberi haj átlagosan egy centimétert nő havonta, bizonyos egészségügyi és környezeti okok miatt azonban a növekedés lelassulhat. Az okok közül az egyik leggyakoribb, hogy a fejbőr vérellátása nem működik megfelelően, lelassul a keringés, és nem jut elegendő vér a növekedésért felelős sejtekhez, hajhagymákhoz.

Hajnövesztő pakolás

4-5 evőkanál ricinus olaj

2 nagyobb darab aloevera

2 evőkanál oliva olaj

Félhosszú hajhoz 4-5 evőkanálnyi ricinusolajra lesz szükséged. Miután felmelegítettük az olajokat, keverjük hozzá az aloe vera belső részét. Hasonlóan a hajfestéshez, választékról választékra kell a fejbőrre kenni az olajat. Fejbőrödet mindenhol kend be az olajjal, majd a legvégén a hajvégeket is ápold vele, hiszen a töredezett hajvégekre is megoldást nyújt. Masszírozd minimum 10 percig a fejbőrödbe, majd hagyd hatni akár egész este. Reggel pedig zsíros hajra való samponnal moss hajat. Ne tedd tönkre munkádat, használj hajadat kímélő, mesterséges összetevőktől mentes természetes sampont.