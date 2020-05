A színész néhány héttel ezelőtt került kórházba, hiszen fülproblémája annyira elhatalmasodott, hogy azonnali beavatkozásra volt szüksége.

„Egy ideje már be volt dugulva a fülem, nem is akart helyre jönni. Így elmentem egy hallásvizsgálatra, ahol kiderült, hogy akut halláscsökkenésről van szó amit a belső fül problémája okoz. Van, aki szédül, van, akinek zúg a füle, akár évekig is. Sajnos ez egy nagyon érzékeny terület, még a pontos okot sem tudják, hogy mi váltja ki mindezt. Kaptam egy infúziós kúrát, ami akkor nem nagyon működött nálam" - mesélte a 95.8 Sláger Fm műsorában.

Völgyesi Gabi tippjét követve kezdett el a gyógyulás útjára lépni.

„Olvastam Völgyesi Gabi történetét, akinek nagyon sokáig hasonló problémája volt, igaz neki zúgott a füle. Rajta az akupunktúrás kezelés segített, én is ezért mentem el egy doktorhoz. Most már a nyolcadik kezelésen vagyok túl és úgy tűnik, hogy bár nem tökéletes, de már nincs olyan erős füldugulásom, mint korábban volt"